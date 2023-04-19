В Алматы охотники за цветметом разграбили могилы на Кенсайском кладбище

В Алматы участились случаи вандализма на кладбищах. Охотники за цветным металлом уносят оградки, памятники и др. Сотрудники кладбищ говорят, что правоохранителям нужно усилить контроль за пунктами приёма цветмета, сообщает Zakon.kz

По информации "Первого канала Евразия" неизвестные разграбили сразу несколько могил на Кенсайском кладбище. Вандалы срезали металлические оградки. Неприятную картину на месте застали жители города, когда в очередной раз приехали навестить могилы родных. Они считают, причина краж - в ненадлежащем контроле за территорией, камеры наблюдения могли бы помочь навести в этом вопросе порядок

Руководство кладбища говорит. что не может караулить каждую могилу.



Услуги по содержанию кладбища оказывает "Специализированный комбинат ритуальных услуг". А вот охраной кладбища занимается частное агентство. Но, на удивление, даже они не несут ответственности за воровство, прокомментировали в компании.

"Товарищество не несёт ответственность за сохранность имущества. Это такие, как надмогильные сооружения, оградки, памятники. Надмогильные сооружения в границах участка, отведённого под захоронение, являются собственностью родственников или учреждений, их устанавливающих". Замдиректора ТОО «Специализированный комбинат ритуальных услуг города»

При этом в компании подтверждают: случаи вандализма в последние годы действительно участились. Сотрудники кладбища, якобы, и сами на месте не раз ловили преступников. Но чтобы решить проблему, там считают, правоохранителям нужно усилить контроль за пунктами приёма цветного металла.