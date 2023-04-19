Имущество Аэрокосмического комитета передадут "Байтереку"

Подготовлен проект постановления правительства Казахстана "О некоторых вопросах республиканской собственности", сообщает Zakon.kz.

"Передать в установленном законодательством порядке республиканское имущество с баланса республиканского государственного учреждения "Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан" в оплату акций акционерному обществу "Совместное Казахстанско-Российское предприятие "Байтерек", – говорится в документе.

Всего в перечне 446 наименований имущества, включая технологическое и прочее оборудование.

Как поясняется, передаваемое имущество увеличит долю участия казахстанской стороны в уставном капитале АО "Совместное Казахстанско-Российское предприятие "Байтерек".

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 3 мая.