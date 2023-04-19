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Казахстан застрял в "ловушке среднего дохода", отметил президент

Казахстан Правительство Токаев Фото: akorda.kz
На совещании во вопросам социально-экономического развития страны президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что инерционные темпы роста экономики за последние 10 лет привели к тому, что наша страна застряла в "ловушке среднего дохода", сообщает Zakon.kz.

В 2022 году, как отметил Касым-Жомарт Токаев, наша экономика выросла всего на 3,2%, а за 3 месяца 2023 года – на 4,9%. Цифры неплохие, но удовлетворения и оптимизма, по мнению президента, они внушать не должны. Он считает, что нужно искать дополнительные источники роста. 

"Правительство должно быть по-хорошему более амбициозным в том, что касается обеспечения экономического роста. Это веление времени, текущей ситуации. Инерционные темпы роста экономики за последние 10 лет привели к тому, что наша страна застряла в "ловушке среднего дохода". Если сейчас не создать прочный фундамент для качественного экономического роста, то стагнация доходов населения не за горами".Касым-Жомарт Токаев

По расчетам экспертов, для перехода Казахстана в категорию стран с высоким уровнем дохода необходимо обеспечить ежегодный рост на уровне 6%, то есть в полтора раза выше текущих темпов.

19 апреля 2023 года под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%. Об этом доложил премьер-министр Алихан Смаилов.

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