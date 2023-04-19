Депутаты должны поднимать социальные проблемы, касающиеся каждого казахстанца – политолог
"Первое время депутаты будут максимально активны в медиапространстве. Конечно, будут выдвигать и откровенно популистические решения. Связано это и с современными запросами общества на открытость, и с разрушением рамок, существовавших ранее, и, конечно, с неопытностью многих народных избранников", – сказал Адиль Сейфуллин.
По его словам, со временем фокус внимания народных избранников переключится на тихую, скорее даже рутинную кулуарную деятельность.
"Вот там и будет ясно, кто "случайный пассажир", а кто реально полезен в законотворческой работе", – подчеркнул политолог.
Он отметил, что сейчас новоизбранным депутатам нужно сконцентрироваться на решении первостепенных социальных задач, касающихся каждого казахстанца. А это повышение уровня жизни, модернизация инфраструктуры страны, борьба с закредитованностью населения, лудоманией, улучшение качества образования, ну и сохранение казахстанской идентичности, самобытности в условиях всевозможных внешних вызовов.
"Конечно, предсказать логику депутата сложно, она, как правило, неуловима. Я могу сказать лишь то, что сейчас нужно решать системные проблемы. Никакие новые Азиады, ЭКСПО или переименования на данном этапе нам не нужны".Адиль Сейфуллин
Эксперт напомнил, что президент не раз говорил о том, что государство должно быть клиентоориентированным, а главный клиент страны – это общество и его интересы.
"Олигархи, латифундисты, любители тендеров за прошедшие 30 лет и так успели наладить свою безбедную жизнь. Теперь нужно уделять все внимание простым инициативным людям, сотни тысяч активных идейных бизнесменов просят и налоговых послаблений, и взаимодействия в рамках ГЧП, и льготных кредитов, дабы воплотить в жизнь свои задумки", – добавил Адиль Сейфуллин.
В заключении он подчеркнул, что задача государства – не спасать очередной банк, а направить средства на поддержку малого и среднего бизнеса, который будет развивать страну в постнефтяной период.
Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней прошли в Казахстане 19 марта 2023 года. 29 марта новоизбранные депутаты принесли присягу народу Казахстана.