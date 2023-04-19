Депутаты должны поднимать социальные проблемы, касающиеся каждого казахстанца – политолог

Первый этап масштабных политических изменений в стране завершился. Новоизбранные депутаты Мажилиса и маслихатов приступили к работе. Корреспондент Zakon.kz поговорил с политологом Адилем Сейфуллиным и узнал, на какие вопросы народным избранникам стоит обратить внимание.

"Первое время депутаты будут максимально активны в медиапространстве. Конечно, будут выдвигать и откровенно популистические решения. Связано это и с современными запросами общества на открытость, и с разрушением рамок, существовавших ранее, и, конечно, с неопытностью многих народных избранников", – сказал Адиль Сейфуллин.

По его словам, со временем фокус внимания народных избранников переключится на тихую, скорее даже рутинную кулуарную деятельность.

"Вот там и будет ясно, кто "случайный пассажир", а кто реально полезен в законотворческой работе", – подчеркнул политолог.

Он отметил, что сейчас новоизбранным депутатам нужно сконцентрироваться на решении первостепенных социальных задач, касающихся каждого казахстанца. А это повышение уровня жизни, модернизация инфраструктуры страны, борьба с закредитованностью населения, лудоманией, улучшение качества образования, ну и сохранение казахстанской идентичности, самобытности в условиях всевозможных внешних вызовов.

"Конечно, предсказать логику депутата сложно, она, как правило, неуловима. Я могу сказать лишь то, что сейчас нужно решать системные проблемы. Никакие новые Азиады, ЭКСПО или переименования на данном этапе нам не нужны". Адиль Сейфуллин

Эксперт напомнил, что президент не раз говорил о том, что государство должно быть клиентоориентированным, а главный клиент страны – это общество и его интересы.

"Олигархи, латифундисты, любители тендеров за прошедшие 30 лет и так успели наладить свою безбедную жизнь. Теперь нужно уделять все внимание простым инициативным людям, сотни тысяч активных идейных бизнесменов просят и налоговых послаблений, и взаимодействия в рамках ГЧП, и льготных кредитов, дабы воплотить в жизнь свои задумки", – добавил Адиль Сейфуллин.

В заключении он подчеркнул, что задача государства – не спасать очередной банк, а направить средства на поддержку малого и среднего бизнеса, который будет развивать страну в постнефтяной период.

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней прошли в Казахстане 19 марта 2023 года. 29 марта новоизбранные депутаты принесли присягу народу Казахстана.