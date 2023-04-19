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Законодательство РК

Депутаты должны поднимать социальные проблемы, касающиеся каждого казахстанца – политолог

Мажилис, Сенат Фото: senate.parlam.kz
Первый этап масштабных политических изменений в стране завершился. Новоизбранные депутаты Мажилиса и маслихатов приступили к работе. Корреспондент Zakon.kz поговорил с политологом Адилем Сейфуллиным и узнал, на какие вопросы народным избранникам стоит обратить внимание.
"Первое время депутаты будут максимально активны в медиапространстве. Конечно, будут выдвигать и откровенно популистические решения. Связано это и с современными запросами общества на открытость, и с разрушением рамок, существовавших ранее, и, конечно, с неопытностью многих народных избранников", – сказал Адиль Сейфуллин.

По его словам, со временем фокус внимания народных избранников переключится на тихую, скорее даже рутинную кулуарную деятельность.

"Вот там и будет ясно, кто "случайный пассажир", а кто реально полезен в законотворческой работе", – подчеркнул политолог.

Он отметил, что сейчас новоизбранным депутатам нужно сконцентрироваться на решении первостепенных социальных задач, касающихся каждого казахстанца. А это повышение уровня жизни, модернизация инфраструктуры страны, борьба с закредитованностью населения, лудоманией, улучшение качества образования, ну и сохранение казахстанской идентичности, самобытности в условиях всевозможных внешних вызовов.

"Конечно, предсказать логику депутата сложно, она, как правило, неуловима. Я могу сказать лишь то, что сейчас нужно решать системные проблемы. Никакие новые Азиады, ЭКСПО или переименования на данном этапе нам не нужны".Адиль Сейфуллин

Эксперт напомнил, что президент не раз говорил о том, что государство должно быть клиентоориентированным, а главный клиент страны – это общество и его интересы.

"Олигархи, латифундисты, любители тендеров за прошедшие 30 лет и так успели наладить свою безбедную жизнь. Теперь нужно уделять все внимание простым инициативным людям, сотни тысяч активных идейных бизнесменов просят и налоговых послаблений, и взаимодействия в рамках ГЧП, и льготных кредитов, дабы воплотить в жизнь свои задумки", – добавил Адиль Сейфуллин.

В заключении он подчеркнул, что задача государства – не спасать очередной банк, а направить средства на поддержку малого и среднего бизнеса, который будет развивать страну в постнефтяной период.

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней прошли в Казахстане 19 марта 2023 года. 29 марта новоизбранные депутаты принесли присягу народу Казахстана.

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