Астрономическими назвал президент потери овощной продукции при ее хранении

На совещании по социально-экономическому развитию страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 апреля поручил правительству заняться вопросом создания современной инфраструктуры хранения и сбыта сельхозпродукции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, необходимо ускорить работу в этом направлении.

"Во многом именно ее отсутствие приводит к избыточным посредническим структурам и накрутке цен. При ежегодном сборе более 8 млн тонн овощей и картофеля общая вместимость овощехранилищ составляет всего 1,7 млн тонн. Да и то, это, похоже, завышенная цифра". Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что при этом 60% овощехранилищ не оборудованы холодильными установками, срок эксплуатации 30% складских помещений превышает 20 лет.

"В результате потери при хранении достигают астрономических 35-40% от объемов заготовленной продукции. Правительство должно системно заняться решением этой проблемы". Касым-Жомарт Токаев

Ранее в кулуарах правительства РК заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин рассказал о достигнутых договоренностях с Азербайджаном, в том числе и о предложении увеличить поставки плодоовощной продукции.