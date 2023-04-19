Лечение депрессии снижает риск сердечных заболеваний – исследование

Эффективное лечение депрессии с помощью психологической терапии может снизить вероятность развития сердечных заболеваний – в некоторых случаях до 15%, сообщает Zakon.kz.

Исследование, связанное с депрессией и болезнями сердца, опубликовали в журнале European Heart Journal Европейского общества кардиологов. Исследование называют первым в своем роде, изучающим взаимосвязь между уменьшением симптомов депрессии и снижением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем, сообщает UPI.

Авторы исследования изучили результаты 636 955 взрослых с депрессией из более чем 45 национальных баз данных электронных медицинских карт в Англии. Они прошли курс психологической терапии и не имели сердечно-сосудистых заболеваний или деменции.

Авторы проанализировали информацию о психологическом лечении, случаях сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

"Наше исследование предполагает, что улучшение психического здоровья может помочь и физическому здоровью, особенно у тех, кому меньше 60 лет. У людей, чьи симптомы депрессии улучшились после терапии, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 10-15% ниже, чем у тех, чьи симптомы не улучшились. Сопоставимые эффекты были обнаружены в аналогичных исследованиях, изучавших низкокалорийные диеты". Докторант Университетского колледжа Лондона Селин Эль Бау

Уровень депрессии оценивался до и после терапии через балльную оценку ряда чувств – от ощущения безнадежности или тревоги до желания причинить себе вред. Улучшение состояния приводило к снижению баллов по шкале.



В течение среднего периода наблюдения в 3,1 года симптомы депрессии улучшились у 59% участников и не улучшились у 41%. Улучшение депрессии было связано со снижением сердечно-сосудистого риска от 12% до 19% в различных группах испытуемых.

Исследователи проанализировали результаты с поправкой на характеристики, которые могли повлиять на взаимосвязь, такие как возраст, этническая принадлежность, пол, социально-экономическая депривация и другие состояния здоровья.

"Наши результаты подчеркивают важность более широкого распространения и доступности психологических методов лечения для укрепления психического и физического здоровья. Это особенно актуально для определенных групп населения, которые сталкиваются с барьерами в доступе к психологическим методам лечения и подвержены большему риску сердечно-сосудистых заболеваний. Системы совместного лечения, в которых специалисты обеих дисциплин работают вместе, могут стать одним из способов сделать лечение более доступным и добиться лучших результатов в целом". Докторант Университетского колледжа Лондона Селин Эль Бау

Автор подчеркнул, что полученные результаты не являются окончательным доказательством того, что снижение сердечно-сосудистых заболеваний было вызвано избавлением от депрессии.

В исследование не включили модели поведения, связанные с образом жизни, такие как курение и низкая активность, которые могут повысить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и ограничить эффект от психологического лечения.