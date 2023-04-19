Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"На севере учат казахский": в Кыргызстане предложили реформировать алфавит

кыргызский алфавит Фото: pixabay
Кыргызский алфавит нуждается в реформе. Об этом на заседании Жогорку Кенеша (парламента) заявил депутат Нуржигит Кадырбеков, сообщает Zakon.kz.

Депутат отметил, что с нынешним кыргызским алфавитом трудно изучить язык, так как в нем нет звуков для правильного произношения и распознавания слов, сообщает 24.kg.

"Это очень актуально. Те, кто учит язык на юге, вместо кыргызского учат узбекский, на севере – казахский и татарский. Для правильного произношения слов не хватает некоторых букв в алфавите. У казахов есть две А и К".Нуржигит Кадырбеков

Депутат обратил внимание и на переводы с русского на кыргызский. Он отметил, что, несмотря на исконные аналоги слов, используется дословный перевод, который искажает смысл.

Председатель Нацкомиссии по госязыку Каныбек Осмоналиев согласился с депутатом о необходимости реформы алфавита. Он сообщил, что создан совет по госязыку.

В первой половине XIX века кыргызская письменность была на арабском алфавите. В 1930-х годах письменность была на латинице, а в начале 40-х годов – кириллица.

Читайте также

Скелет тиранозавра продали частному коллекционеру за 6 млн долларов

Джо Байден отчитался о своих доходах

КНДР запустит военный спутник-шпион

Данияр Кунафин
Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
как назначаются пособия лицам с инвалидностью
Как назначаются пособия для лиц с инвалидностью и их опекунам
За крупную взятку задержаны высокопоставленные сотрудники акимата в Шымкенте
За крупную взятку задержаны высокопоставленные сотрудники акимата в Шымкенте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления