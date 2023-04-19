"На севере учат казахский": в Кыргызстане предложили реформировать алфавит

Кыргызский алфавит нуждается в реформе. Об этом на заседании Жогорку Кенеша (парламента) заявил депутат Нуржигит Кадырбеков, сообщает Zakon.kz.

Депутат отметил, что с нынешним кыргызским алфавитом трудно изучить язык, так как в нем нет звуков для правильного произношения и распознавания слов, сообщает 24.kg.

"Это очень актуально. Те, кто учит язык на юге, вместо кыргызского учат узбекский, на севере – казахский и татарский. Для правильного произношения слов не хватает некоторых букв в алфавите. У казахов есть две А и К". Нуржигит Кадырбеков

Депутат обратил внимание и на переводы с русского на кыргызский. Он отметил, что, несмотря на исконные аналоги слов, используется дословный перевод, который искажает смысл.

Председатель Нацкомиссии по госязыку Каныбек Осмоналиев согласился с депутатом о необходимости реформы алфавита. Он сообщил, что создан совет по госязыку.

В первой половине XIX века кыргызская письменность была на арабском алфавите. В 1930-х годах письменность была на латинице, а в начале 40-х годов – кириллица.