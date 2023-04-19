Стендап-комик из Казахстана дебютировал в российском кино

Стендап-комик Евгений Чебатков впервые снялся в кино. Он сыграл преступного главаря в фильме "Майор Гром: Игра", сообщает Zakon.kz.

Ранее Евгений удивил фанатов новым образом. Он побрился налысо.

18 апреля на своей странице в Instagram он объяснил причину своей неожиданной лысины.

"Майор Гром: Игра", буду вас пугать с экрана", – написал Чебатков.

Съемки фильма проходят в Санкт-Петербурге. По сюжету майор Игорь Гром с напарником Димой Дубиным противостоят толпе заключенных во главе с местным авторитетом, которого как раз и сыграл Евгений Чебатков.





Для роли комику вставили золотые зубы и нанесли на лицо татуировки, а также побрили налысо.

Премьера фильма запланирована на 2024 год.

В 2022 году Евгений Чебатков с музыкантами записали клип в поддержку известного казахстанского боксера Геннадия Головкина.

Интерес к творчеству Чебаткова увеличился сразу после интервью у Юрия Дудя.