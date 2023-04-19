Курс доллара вырос на 4 тенге

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 455,07 тенге, поднявшись на 3,99 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 65,86 тенге (+0,46) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 494,88 тенге, рубля – 5,53 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453 - 459 тенге, евро – по 498 - 505 тенге, российские рубли – по 5,45 - 5,7 тенге.

19 апреля стоимость нефти снизилась. Утром того же дня цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent понизилась на 0,27%, до 84,54 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,25%, до 80,7 доллара.