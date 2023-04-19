Заморозки до -7 градусов ожидаются в Жетысуской области

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны будет находиться под влиянием обширного антициклона, с чем ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, на крайнем востоке республики с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег).

"На западе, юге, востоке республики ожидается усиление ветра, на большей части РК – туман, на юге, юго-западе – пыльная буря, днем на северо-западе – гроза", – говорится в сообщении.

Ночью ожидаются заморозки на большей части Жетысуской области до 2-7 градусов, в горных районах Жамбылской, на севере и в горных районах Туркестанской до -1-3 градусов, на севере, западе Алматинской, на севере Кызылординской области на поверхности почвы до -2-3 градусов.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Временами туман. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем +1+3°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.