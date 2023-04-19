В Акмолинской области майские праздники пройдут в новом формате

В этом году майские праздники в области пройдут с большим размахом и в новом формате, сообщает Zakon.kz.

Впервые в областном центре празднование Дня единства народа Казахстана пройдет не на центральной площади, а на новой набережной.

"Празднование Дня единства пройдет под эгидой воссоединения всех народов вокруг ценностей справедливого Казахстана. Мероприятия пройдут с целью привить акмолинцам патриотизм, любовь к родине и причастность к развитию страны. Мы хотим, чтобы каждый был причастен к укреплению справедливого государства. В праздновании примут участие неправительственные организации, этнокультурные и молодежные объединения, журналисты и все неравнодушные граждане". Руководитель Управления внутренней политики Акмолинской области Алмас Алин

Как уведомил спикер, основное мероприятие состоится 1 мая на набережной в Кокшетау, оно порадует жителей и гостей города красочностью, состоятся фестивали "Бір шаңырақ астында", установят 17 палаток, где будут представлены национальные традиции, обычаи и блюда народов Казахстана и выставки декоративно-прикладного искусства тематического содержания. Вечером пройдет развлекательная программа для молодежи.

Сообщается, что мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы, пройдут во всех районах области и городе Кокшетау.

"В честь празднования Дня защитника Отечества и Дня Победы учащиеся школ и колледжей будут носить ленту "Жеңіс лентасы" цвета государственного флага. Будет проведена онлайн акция в память о наших героях "Ер есімі – ел есінде" формате на специально созданной в этих целях платформе, позволяющей аккумулировать всю информацию о героях-казахстанцах. В рамках Дня защитника Отечества будет проведена благотворительная акция "Ардагерлерге тағзым" по раздаче продуктовых пакетов, также волонтеры проведут уборку территорий труженикам тыла. 9 Мая в Кокшетау и по всей области пройдут торжественные церемонии возложения цветов", – добавил Алмас Алин.

По информации руководителя отдела опеки, попечительства и воспитательной работы Управления образования Акмолинской области Айнаш Галимовой, впервые в этом году в преддверии майских праздников и Дня Победы во всех организациях образования будет проведен общенациональный патриотический диктант "Еркін ел ұрпағы". Он пройдет в единое время по всей республике. В школах и колледжах области пройдут тематические "Уроки мужества" с участием тыловиков Великой Отечественной войны и ветеранов. В учебных заведениях планируется запустить серию конкурсов, онлайн-викторин на знание истории о Великой Отечественной войне, военно-патриотических игр, квестов, смотров, построений и специальных занятий по ознакомлению школьников с различными родами войск.

Руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау Куним Оразбаева сообщила, что в рамках празднования грядущих трех дат в области будет установлено более 150 тематических баннеров. Покажут документальные фильмы, сюжеты и материалы про героев Великой Отечественной войны, в средствах массовой информации создадут специальные рубрики, посвященные ветеранам.