Лучшую диету для замедления старения сосудов вычислили ученые

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве выяснили, что зеленая средиземноморская диета существенно снижает жесткость стенок аорты, тем самым уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации журнала JACC, в исследовании приняли участие 300 человек. Продлилось оно более 18 месяцев. Для измерения жесткости аорты ученые использовали МРТ – наиболее точный неинвазивный метод оценки жесткости аорты. Жесткость проксимального отдела аорты – важный показатель старения сосудов, который служит для прогнозирования заболеваемости и смертности.

Зеленая средиземноморская диета с высоким содержанием полифенолов уменьшала жесткость проксимального отдела аорты на 15%, средиземноморская диета – на 7,3%, а диета, основанная на рекомендациях по здоровому питанию – на 4,8%. Зеленая версия отличается от традиционной средиземноморской диеты большим содержанием пищевых полифенолов – веществ растительного происхождения.

Исследование стало первой работой, показавшей, что определенная диета может снизить жесткость аорты.

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