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Юная казахстанская шахматистка обыграла четырехкратную чемпионку мира

Юная казахстанская шахматистка обыграла четырехкратную чемпионку мира Фото: pixabay
17-летняя Меруерт Камалиденова одержала сенсационную победу над четырехкратной чемпионкой мира, китаянкой Хоу Ифань, сообщает Zakon.kz.

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Игра прошла во время турнира женских сборных в Астане. Во время встречи Меруерт Камалиденовой и Хоу Ифань наша юная спортсменка одержала победу, передает Sports.kz.

Стоит отметить, что Меруерт Камалиденова является международным мастером среди женщин. Китайская шахматистка же — четырехкратная чемпионка мира.

Еще одна казахстанская шахматистка, Алуа Нурманова, одержала 11 побед во время турнира. Среди них — выигранный матч у бронзовой медалистки чемпионата мира по рапиду и блицу Савиту Шри из Индии.

Стоит отметить, что китаянку ранее обыграла знаменитая казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева. Помимо китаянки, Бибисара обыграла Гюнай Вугар кызы Мамедзаде (Азербайджан). Два поединка, с грузинкой Наной Дзагнидзе и Харикой Дронавалли (Индия), Асаубаева свела к ничьей. И за восемь туров Бибисара накопила пять очков: три победы, четыре ничьи и одно поражение.

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