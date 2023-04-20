За неуплату членских взносов и при приостановлении лицензии нотариусам закроют доступ к ЕНИС

Минюст разработал проект поправок в правила пользования Единой нотариальной информационной системой, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту новой редакции пункта 5 Правил, предлагаемой Министерством юстиции:

"Основаниями для прекращения доступа к ЕНИС является выход или исключение нотариуса из членства территориальной нотариальной палаты, прекращение, приостановление действия его лицензии, а также неуплата членских взносов более двух месяцев подряд".

В обосновании сказано:

Согласно статье 10 Закона РК "О нотариате", решением Министерства юстиции РК действие лицензии нотариуса может быть приостановлено по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 2-1 указанной статьи.

Напомним, о чем идет речь.

В пункте 2 закона говорится: Действие лицензии нотариуса приостанавливается сроком до шести месяцев в следующих случаях:

возбуждения искового производства по лишению лицензии на право занятия нотариальной деятельностью;

составления прокурором обвинительного акта в отношении нотариуса по уголовному делу;

утверждения прокурором протокола обвинения, протокола ускоренного досудебного расследования, протокола об уголовном проступке и принятия решения о направлении уголовного дела в суд по соответствующей статье (статьям) уголовного закона, окончания досудебного расследования заключением процессуального соглашения в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 617 УПК РК;

несообщения нотариусом в течение месяца в территориальный орган юстиции сведений об изменении им фамилии, имени, отчества (при его наличии);

нарушения нотариусом территории деятельности, определенной ему в соответствии с настоящим Законом;

нарушения нотариусом законодательства Республики Казахстан при совершении нотариальных действий, повлекших нарушение прав и законных интересов государства, физических и юридических лиц;

фактического отсутствия помещения нотариуса по адресу, указанному в уведомлении нотариуса о начале осуществления нотариальной деятельности;

несоблюдения нотариусом требований пункта 4 статьи 15 настоящего Закона (отсутствие помещения);

несоблюдения ограничений, предусмотренных статьями 19 и 46 настоящего Закона (ограничение деятельности нотариуса и ограничение права на совершение нотариальных действий;

если нотариус не приступил к практической нотариальной деятельности по истечении трех месяцев со дня уведомления о начале осуществления нотариальной деятельности;

несоблюдения нотариусом требования по повышению профессиональной квалификации.

В пункте 2-1 сказано: Помимо общих оснований, предусмотренных законами Республики Казахстан, действие лицензии нотариуса приостанавливается на период:

занятия предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

прохождения срочной воинской службы.

При этом пунктом 4 статьи 10 Закона РК "О нотариате" приостановление действия лицензии нотариуса влечет запрет на совершение нотариальных действий и сдачу нотариусом печати в территориальный орган юстиции на период приостановления. Таким образом, на период приостановления доступ к ЕНИС также должен быть прекращен.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 мая 2023 года.