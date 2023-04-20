Эммануэль Макрон получил яйцом в лоб

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с жителями столкнулся с негативной реакцией по поводу его пенсионной реформы. Неизвестный бросил в главу государства куриное яйцо, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел во французском городе Эльзас. Охрана пыталась накрыть президента телом, но было слишком поздно: яйцо разбилось о лоб французского лидера.

Egg was thrown at French President Macron pic.twitter.com/5ZuvNgNkuX — Dagny Taggart (@DagnyTaggart963) April 19, 2023

Макрон не впервые сталкивается с подобным. В сентябре 2021 года в кулуарах Международной ярмарки общественного питания и гостеприимства в Лионе Макрон прогуливался по выставке и в него бросили яйцо. Оно попало в плечо и не разбилось. Службы безопасности сразу же схватили нападавшего.

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет. С самого создания законопроект был принят в штыки гражданами Франции, по стране прошли десятки демонстраций и митингов.