Хлопок газовоздушной смеси в Кызылорде: мужчина получил ожоги рук

Фото: ДЧС Кызылординской области

В Кызылорде в частном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Дом начал гореть, а затем обрушился на площади 182 кв. м. Огонь распространился на строение около дома. Пострадал мужчина. Инцидент произошел 19 апреля, рассказали в ДЧС Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

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