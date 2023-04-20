Хлопок газовоздушной смеси в Кызылорде: мужчина получил ожоги рук
Фото: ДЧС Кызылординской области
В Кызылорде в частном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Дом начал гореть, а затем обрушился на площади 182 кв. м. Огонь распространился на строение около дома. Пострадал мужчина. Инцидент произошел 19 апреля, рассказали в ДЧС Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.
В момент трагедии в доме находился гражданин Узбекистана 1984 года рождения. Скорая помощь доставила мужчину в больницу с диагнозом – "ожоги верхних конечностей І степени".
На месте создали штаб. Пожар был ликвидирован через несколько часов. Причина пожара устанавливается.
Утром 17 апреля 2023 года во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. От взрывной волны обрушился подъезд. Площадь обрушения составила 150 кв. м. Число погибших достигло четырех человек, пострадали шестеро.
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