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Попытку полицейского "припарковать" беспилотный автомобиль сняли на видео

полицейский попытался дать инструкции отсутствующему водителю Фото: скриншот видео
Момент взаимодействия полицейского с автомобилем без водителя сняли пассажиры внутри, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль на автопилоте непреднамеренно стал звездой соцсетей. Пользователь TikTok поделился видео с попыткой полицейского остановить автомобиль без водителя.

23-летний Джонни Романо объяснил, что он и его спутница пытались жестами показать полицейскому, что они не управляют им. Он также рассказал, что полицейский не стал применять к ним меры и отпустил их.

Это не первый случай, когда автомобиль на автопилоте приводит полицейских в замешательство. Год назад в Сан-Франциско полицейский попытался остановить беспилотный Cruise.

Автомобиль остановился, однако когда полицейский начал подходить к нему, он снова тронулся и припарковался у обочины за перекрестком.


В компании-производителе автомобиля тогда объяснили, что Cruise запрограммирован на поиск безопасной зоны для парковки.

"Наш автомобиль уступил дорогу полицейскому автомобилю, затем остановился в ближайшем безопасном месте, как и предполагалось. Офицер связался с персоналом Cruise, и никакого штрафа не было".Сообщение Cruise

В компании также объяснили, что у Департамента полиции Сан-Франциско есть специальный телефонный номер, который всегда доступен для звонков при остановке беспилотных автомобилей компании.

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