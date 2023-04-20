В составе комиссии по реализации государственной языковой политики произойдут изменения
Так, заместителя руководителя аппарата Сената Парламента РК Максима Споткай заменит доктор филологических наук, профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби Анар Cалкынбай.
Вместо заведующей отделом культуры и языка РГППХ "Институт языкознания имени А. Байтурсынова" Комитета науки МНВО РК Назиры Амиржановой в комиссию войдет доктор филологических наук, профессор, заведующая отделом этого же института Куралай Кудеринова.
Государственного и общественного деятеля, доктора филологических наук, профессора Адила Ахметова заменит писатель, публицист, заслуженный деятель Казахстана Алдан Смайыл.
Вместо советника председателя правления АО "Qazcontent" Максима Рожина в состав комиссии войдет доктор филологических наук, профессор, действительный член Национальной академии н РК Каримбек Курманалиев.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 5 мая.
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