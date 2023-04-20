В составе комиссии по реализации государственной языковой политики произойдут изменения

Фото: primerminister.kz

Подготовлен проект распоряжения правительства, которым вносятся изменения в состав Комиссии по реализации государственной языковой политики при Правительстве Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

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