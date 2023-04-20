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Законодательство РК

В составе комиссии по реализации государственной языковой политики произойдут изменения

В составе государственной языковой комиссии произойдут изменения Фото: primerminister.kz
Подготовлен проект распоряжения правительства, которым вносятся изменения в состав Комиссии по реализации государственной языковой политики при Правительстве Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, заместителя руководителя аппарата Сената Парламента РК Максима Споткай заменит доктор филологических наук, профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби Анар Cалкынбай.

Вместо заведующей отделом культуры и языка РГППХ "Институт языкознания имени А. Байтурсынова" Комитета науки МНВО РК Назиры Амиржановой в комиссию войдет доктор филологических наук, профессор, заведующая отделом этого же института Куралай Кудеринова.

Государственного и общественного деятеля, доктора филологических наук, профессора Адила Ахметова заменит  писатель, публицист, заслуженный деятель Казахстана Алдан Смайыл.

Вместо  советника председателя правления АО "Qazcontent" Максима Рожина в состав комиссии войдет доктор филологических наук, профессор, действительный член Национальной академии н РК Каримбек Курманалиев.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 5 мая.

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Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан
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