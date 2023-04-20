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В Нацбанке рассказали о распределении исследовательских грантов НБК

В Нацбанке рассказали о распределении исследовательских грантов НБК Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Виталий Тутушкин рассказал о распределении исследовательских грантов и сотрудничестве с исследователями ведущих вузов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, отбор проводится на конкурсной основе. Вся процедура прозрачная и включает несколько этапов. Сначала на сайте НБК публикуется объявление о начале приема заявок с указанием тем исследований. Заявки от соискателей принимаются в электронном формате.

"Заявки рассматривают независимые рецензенты, которые оценивают компетентность и научный потенциал членов исследовательской группы, предлагаемую методологию исследования, реализуемость плана, обоснованность сметы расходов. Окончательное решение об одобрении заявки и выдаче гранта принимает комиссия".Виталий Тутушкин

Он уточнил, что за два года было выдано восемь грантов для исследователей из вузов и научно-исследовательских центров.

В частности, для изучения влияние долговой нагрузки домохозяйств на финансовую стабильность, защиты инвесторов на рынке ценных бумаг, эластичности спроса на рынке труда, связи между независимостью центрального банка и достижением цели по инфляции, результативности мер по импортозамещению и диверсификации, бюджетных расходах.

"На сайте Национального банка размещены аннотации по каждому проведенному исследованию, в которых раскрыта информация об исследователях, цели и основные выводы. Отдельные результаты проведенных исследований использовались при совершенствовании законодательства по развитию финансового сектора страны, при выработке мер макроэкономической политики и моделировании экономических процессов".Виталий Тутушкин

Как отметил зампредседателя НБК, при объявлении следующего конкурса к сотрудничеству приглашаются все заинтересованные исследователи.

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