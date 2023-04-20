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Курс доллара продолжает расти на торгах 20 апреля

тенге, доллары Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 455,63 тенге, поднявшись на 0,04 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 66,06 тенге (+0,19) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 497,35 тенге, рубля – 5,58 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452-456 тенге, евро – по 496-502 тенге, российские рубли – по 5,45-5,65 тенге.

20 апреля цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,89%, до 82,38 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,98%, до 78,46 доллара.

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