Новый жилой комплекс с террасами сдали в Шымкенте

В новом микрорайоне Shymkent City появился жилой комплекс, в котором вместо коммерческих помещений на первом этаже размещены квартиры с террасами. Такое решение понравится любителям попить чай на свежем воздухе.

Мировой тренд был воплощен в жизнь в бигвилле Arman Qala от BI Group, где на выходных прошло торжественное мероприятие по вручению ключей клиентам.



Arman Qala – бигвилль площадью 50 га на территории Shymkent City. В рамках развития данного района здесь возведут объекты образования, детские сады, конгресс-холл, театр оперы и балета, а также парк, строительство которого идет активными темпами. Необходимо отметить, что первая школа откроет свои двери уже в этом сентябре. Частное учреждение Seitzhan School вместимостью 900 учеников будет обучать детей по системе БИЛ.

Фото: Arman Qala

Проект разработан Нурланом Камитовым, ведущим казахстанским архитектором. В его портфеле реализованных объектов – масштабные жилые комплексы Central Avenue, 4YOU, Atlant, President’s Park, NRG Oybek.

Каркас ЖК Arman Qala выполнен из монолитного железобетона с применением технологии туннельной опалубки, что ускоряет процесс строительства и делает бетон прочнее. Для облицовки использованы декоративная штукатурка марки Ceresit и клинкерный кирпич германского производства на 1-2 этажах.

Фото: Arman Qala

Двор спроектирован с учетом потребностей каждого жителя. Безбарьерная среда создает комфорт для маломобильных групп и родителей с колясками. Детская площадка оборудована игровыми комплексами из термообработанной древесины с тартановым покрытием, которое смягчает падение. Большое поле и workout-зона порадуют юных спортсменов и тех, кто хочет держать себя в тонусе. Для любителей спокойного отдыха установлены скамейки и беседки. Во дворе предусмотрен авторский ландшафтный дизайн, изобильный различными деревьями из турецкого питомника, среди них – вавилонская ива, платон восточный, атласский кедр Глаука и другие.

Преимуществом проекта стали апартаменты с террасами на первых этажах, здесь жители могут создать свою оранжерею или установить уютный топчан для чаепития под открытым небом.

Фото: Arman Qala

Высота потолков недвижимости достигает 2,7 м. На площадке размещены от 5 до 7 квартир. Сдаются они в предчистовой отделке, которая подразумевает: оштукатуренные стены, проведенную электропроводку, полы с фибростяжкой, установленные счетчики, подоконники и приточные клапаны для естественной вентиляции.

"Наша мечта осуществилась – мы получили ключи от своей первой квартиры в BI Group. Впечатлены красотой и качеством дома! Уже вижу, как активно развивается этот район. Очень довольна своим выбором", – поделилась клиентка.

Фото: Arman Qala

В завершенном блоке остались последние квартиры, доступные к покупке. Также на днях стартовала реализация новой очереди 2.1, где стоимость жилья начинается от 11,8 млн тенге. Подробнее об условиях приобретения недвижимости можно узнать в отделах продаж в Шымкенте по ул. Байтерекова, 100/3 и Желтоксан, 28, и по номеру 360.