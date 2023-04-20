Главное за день: казахстанец в "Вагнере", убытки в Нацфонде и побег Кудебаева через горы

В Минфине пояснили, кто будет платить "налог на грибы", бывший глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев мог сбежать через горы, а также раненый казахстанец в Турции – главные события за 20 апреля, сообщает Zakon.kz.

Казахстанца ранили в Турции

В Министерстве иностранных дел РК рассказали, что к перестрелке между двумя мужчинами казахстанец вообще не имеет отношения. Когда он заходил в подъезд, одна из пуль попала в него.

Консул немедленно выехал к пострадавшему и отвез его в местную больницу.

Пострадавший находится в Турции вместе с семьей. Мужчина привез свою двухлетнюю дочь на лечение. Его родные не пострадали.

МЦПС "Хоргос" возобновляет работу спустя три года

Прошло уже более трех лет, как МЦПС "Хоргос" приостановил свою деятельность в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

Центр начнет работу с 24 апреля. Но грузоперевозки запретят для всех, так как это импортный транзит. В МЦПС "Хоргос" пояснили, что центр изначально был предназначен для туристов. Поэтому физлицам можно провозить товары для личного пользования, на каждого человека.

Физлицо раз в месяц имеет право ввозить товары для личного пользования не более 31 кг, или 1000 евро, без уплаты таможенных пошлин и налогов.

Фейк: Казахстан в составе Китая

В Сети распространяется карта, якобы опубликованная Министерством природных ресурсов Китая, согласно которой часть Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Монголия, Кыргызстан и Дальний Восток являются частью Китая.

При помощи инструментов для обратного поиска изображений удалось найти эту карту. В российском сегменте Сети она впервые была опубликована в мае 2015 года в Twitter-аккаунте Fakomonic. Тогда подпись к ней гласила, что карта взята из школьного учебника.

Побег Кудебаева

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Ерлан Алдажуманов рассказал, как экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев сбежал из Казахстана.

По его словам, рабочая версия, что он ушел через горы.

"У него недалеко в горах, откуда он родом, есть хозяйство. Там населенный пункт. В принципе, хорошие проводники тоже есть", – сказал он.

12 апреля 2023 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы в отношении Кудебаева.

В Алматы "заминировали" 26 школ

Сообщение о якобы минировании 26 школ поступило 20 апреля. Школы проверили, информация оказалась ложной.

"Экстренными оперативными службами города в рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения в настоящее время проводится взрывотехническое исследование указанных объектов". Пресс-служба ДП Алматы

Возбуждено уголовное дело по ст. 273 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") УК РК. В настоящее время работы продолжаются.

Убытки Нацфонда

Национальный фонд Казахстана понес рекордные убытки по итогам 2022 года – сразу минус 1,4 трлн тенге.

За последние 10 лет в РК фиксировались убытки от управления Нацфондом, наибольший из которых пришелся на 2022-й.

При таком раскладе и подобном уровне управления достичь отметки в 100 млрд долл. США к 2030 году будет довольно непросто, учитывая текущее положение дел.

Налог на грибы

В Министерстве финансов заверили, что новый налог не распространяется на тех, кто собирает грибы, ягоды для личного пользования. Он распространяется только на тех, кто использует дикорастущие растения в коммерческих целях.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев пояснил, что этот вид сбора существовал и раньше. Разница в том, что раньше сбор распространялся только на территории особо охраняемых зон, парки, заповедники и так далее. А сейчас повсеместно.

Маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы установят виды растений и ставки платы за один килограмм сбора дикорастущих видов растений, а также исчисляют сумму платы.

Казахстанец в ЧВК "Вагнер"

В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали информацию о якобы похищении в России казахстанского студента.

"По имеющимся данным, указанный в статье гражданин добровольно подписал контракт с ЧВК "Вагнер". Посольство РК в Москве по первому же обращению родственников данного гражданина направило соответствующие запросы в компетентные органы Российской Федерации. Информация проверяется. Консул на постоянной связи с родными гражданина". Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Ранее в соцсетях появилась информация, что студента из Казахстана, который учится в Томском государственном университете, похитили. В публикациях говорилось, что его якобы против его воли заставили вступить в частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер".

В Казахстане предусмотрена уголовная ответственность как за наемничество (ст. 170 УК РК), так и за участие в иностранных вооруженных конфликтах (ст. 172 УК РК).