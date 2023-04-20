Токаев внес изменения в два Конституционных закона и в КоАП

20 апреля 2023 года главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Документом вносятся изменения в следующие Конституционные законы РК:

1. В Конституционный закон Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан": в статье 37 слова "и пенсионного законодательства" заменить словами "законодательства и законодательства в области пенсионного обеспечения".

2. В Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан":

в части первой пункта 2-1 статьи 35 слова "Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить словами "законодательством Республики Казахстан о социальной защите";

в пункте 1 статьи 35-1 слова "пенсионном обеспечении" заменить словами "социальной защите";

в пункте 3 статьи 54 слова "инвалиду 1 группы", "инвалиду II группы", "инвалиду III группы" заменить соответственно словами "лицу с инвалидностью первой группы", "лицу с инвалидностью второй группы", "лицу с инвалидностью третьей группы".

"Конституционный закон вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования".

3. Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

Закон вносит изменения в некоторые формулировки, касающиеся пенсионного обеспечения, социального страхования и специальных социальных услуг.