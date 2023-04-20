Жители Австралии и Индонезии увидели редкое солнечное затмение
Около 20 тыс. человек съехались в Эксмут, население которого составляет всего 3 тыс. человек, после того, как город стал рекламироваться как одно из лучших мест в стране для наблюдения за небесным явлением, сообщает Sky News.
Затмение погрузило часть северо-западного побережья Австралии во тьму около полудня по местному времени в четверг, а температура упала на 5 градусов Цельсия, когда лунная тень накрыла регион.
Толпы людей приехали за несколько дней до этого, чтобы занять лучшие места для наблюдения, разбив палатки на красной, пыльной равнине на окраине города с камерами и оборудованием для наблюдения, направленными в небо.
Отставной британский астронавт Тим Пик, наблюдавший затмение в Эксмуте, назвал это зрелище "сюрреалистическим".
"Это были последние несколько мгновений, когда внезапно стало очень быстро темно, очень холодно, ветер прекратился, животные затихли, птицы спустились в гнезда. Это было очень жуткое, сюрреалистическое ощущение, это было невероятно. Было удивительно находиться в окружении тысяч людей и видеть эмоциональную реакцию людей на такую неестественную ситуацию, наблюдая, как темнеет посреди дня".Тим Пик
Затмение было "гибридным", его не наблюдали с 2013 года. В зависимости от места наблюдения Луна закрывает Солнце, оставляя "огненное кольцо".
Сотни людей наблюдали затмение, частично скрытое облаками, и в Джакартском планетарии в Индонезии. Когда началась фаза затмения, в мечетях города раздался призыв к молитве – мусульмане читали молитвы о затмении, как напоминание о величии Бога.
Затмение было также видно из Восточного Тимора, расположенного к востоку от Австралии и Индонезии.
По словам эксперта NASA по солнечной энергии Майкла Кирка, затмения происходят, когда Земля находится в "идеальной точке", так что Луна и Солнце кажутся почти одинакового размера.