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Жители Австралии и Индонезии увидели редкое солнечное затмение

Затмение солнца в Австралии Фото: Twitter/twanight
Удаленный город Эксмут на северо-западе Австралии был одной из лучших точек наблюдения за небесным явлением, частичное затмение также наблюдалось в Индонезии и Восточном Тиморе, сообщает Zakon.kz.

Около 20 тыс. человек съехались в Эксмут, население которого составляет всего 3 тыс. человек, после того, как город стал рекламироваться как одно из лучших мест в стране для наблюдения за небесным явлением, сообщает Sky News.

Затмение погрузило часть северо-западного побережья Австралии во тьму около полудня по местному времени в четверг, а температура упала на 5 градусов Цельсия, когда лунная тень накрыла регион.

Толпы людей приехали за несколько дней до этого, чтобы занять лучшие места для наблюдения, разбив палатки на красной, пыльной равнине на окраине города с камерами и оборудованием для наблюдения, направленными в небо.

Отставной британский астронавт Тим Пик, наблюдавший затмение в Эксмуте, назвал это зрелище "сюрреалистическим".

"Это были последние несколько мгновений, когда внезапно стало очень быстро темно, очень холодно, ветер прекратился, животные затихли, птицы спустились в гнезда. Это было очень жуткое, сюрреалистическое ощущение, это было невероятно. Было удивительно находиться в окружении тысяч людей и видеть эмоциональную реакцию людей на такую неестественную ситуацию, наблюдая, как темнеет посреди дня".Тим Пик

Затмение было "гибридным", его не наблюдали с 2013 года. В зависимости от места наблюдения Луна закрывает Солнце, оставляя "огненное кольцо".

Сотни людей наблюдали затмение, частично скрытое облаками, и в Джакартском планетарии в Индонезии. Когда началась фаза затмения, в мечетях города раздался призыв к молитве – мусульмане читали молитвы о затмении, как напоминание о величии Бога.

Затмение было также видно из Восточного Тимора, расположенного к востоку от Австралии и Индонезии.

По словам эксперта NASA по солнечной энергии Майкла Кирка, затмения происходят, когда Земля находится в "идеальной точке", так что Луна и Солнце кажутся почти одинакового размера.

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Данияр Кунафин
Интересное Австралия Индонезия
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