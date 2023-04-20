Аудиторы: План по внедрению бюджета, ориентированного на результат, благополучно провален

Член Высшей аудиторской палаты Юлия Энгель в Сенате озвучила минусы бюджетного планирования в Казахстане. По ее словам, план по внедрению бюджета, ориентированного на результат, был благополучно провален, передает корреспондент Zakon.kz.

Юлия Энгель раскритиковала попытку перехода от формального бюджета к бюджету, ориентированному на результат.

"Попытка перейти от формального бюджета к внедрению бюджета, ориентированного на результат. Но, по оценкам Высшей аудиторской палаты, план по внедрению бюджета, ориентированного на результат, был благополучно провален. Основной причиной стала передача отдельных функций от МНЭ к Минфину, которая сосредоточилась исключительно на внедрении в стране бухучета по международным стандартам в ущерб бюджетному управлению", – заявила она.

Теперь, по ее словам, стоит гораздо шире задача: должны быть не только результаты, но и умелое управление ими.

Для этого, по ее словам, важно определиться, что первостепенно, бюджет или стратегия, финансы или общенациональные цели. Сейчас же, подчеркнула спикер, все стратегическое планирование, по сути, дрейфует из-за скромных возможностей бюджета.

"Ставятся цели, определяются индикаторы, которые по причине отсутствия необходимого объема финансирования пересматриваются в сторону сокращения. Что самое важное, практически никто не задумывается о том, как это скажется на достижении общенациональной цели. Насколько приближение этой цели затягивается во времени из-за того, что мы скорректировали финансирование. Так было по питьевой воде, по социальной инфраструктуре и другое. Здесь важно иметь грамотное стратегическое планирование. Сейчас же оно у администраторов из рук вон плохое", – отметила Энгель.

По ее словам, не состоялся и переход от госпрограмм в формат лаконичных национальных проектов.

"Мы имеем громоздкие документы, нацпроекты. В них фактически перекочевали те же самые мероприятия и инвестиционные проекты, с теми же самыми недостатками, по которым не проведена работа над ошибками и в условиях необеспеченности финансами в полном объеме", – указала спикер.

В целом, по ее данным, реформированию стратегического планирования должно предшествовать изменение бюджетных процессов.

Следует также, с ее точки зрения, отойти "от сложной и замудренной системы госпланирования", и документы должны быть нацелены на решение самых важных и острых проблем нашей страны, с четкими целями, амбициозными, но научно обоснованными цифрами.

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