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Прогноз на неделю: в Алматы будет тепло, несмотря на дожди

погода весной в парке Фото: pixabay
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на будущую неделю. Согласно данным "Казгидромета", за несколько дней в городе ощутимо потеплеет: дневная температура повысится до +22°C.

Как сообщил корреспонденту ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 21 по 30 апреля температура воздуха днем и ночью прогреется до комфортной плюсовой температуры, но временами будут идти дожди, возможна гроза.

21 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +12+14°C.

22 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +12+14°C.

23 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +19+21°C.

24 апреля: переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +20+22°С.

25 апреля: облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +16+18°С.

26 апреля: переменная облачность, ночью – дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.

27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.

28-29 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +20+22°С.

30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +16+18°C.

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Казгидромет Интересное Алматы
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