В российском Белграде прогремел взрыв

На месте взрыва в одном из районов Белграда образовалась 20-метровая воронка, пострадали два человека. Причиной стал боеприпас, выпавший из пролетавшего над городом самолета, сообщает Zakon.kz.

В российском городе Белград вечером 20 апреля прогремел взрыв в жилом массиве. У одного из многоэтажных домов образовалась 20-метровая воронка. В результате пострадали два человека, один человек госпитализирован. Об этом пишет ТАСС.

От взрывной волны разрушения образовались на ближайшем к месту взрыва доме. Пострадали несколько припаркованных автомобилей и магазин. На месте работает организованный оперштаб.

Как сообщили в министерстве обороны РФ, причиной взрыва стал боеприпас.

"Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование". Пресс-служба министерства обороны РФ

На месте взрыва уже работают коммунальные службы, устраняя последствия. А также сотрудники МЧС и следователи.

Утром 17 апреля в Жанаозене в 12-квартирном жилом доме произошел взрыв газа. Обрушился подъезд, по последним данным, погибли четыре человека. Власти выясняют обстоятельства и причины происшествия.

