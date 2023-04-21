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Китайская авиакомпания возобновляет полеты в Казахстан

zakon.kz Фото: zakon.kz
Авиакомпания Air China с 21 апреля планирует начать выполнение прямых пассажирских рейсов с частотой три раза в неделю по маршруту Пекин – Сиань – Астана (понедельник, среда, пятница), сообщает Zakon.kz.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Airbus-А320.

В свою очередь с казахстанской стороны авиакомпания Air Astana с июня планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршрутам Астана – Пекин с 1 до 2 раз, Алматы – Пекин с 6 до 7 раз и Алматы – Чэнду с 1 до 2 раз в неделю.

"Тем самым количество рейсов между странами будет увеличено с 13 до 19 рейсов в неделю, в том числе китайская авиакомпания China Southern Airlines по маршрутам Астана – Урумчи два раза и Алматы – Урумчи три раза в неделю", – говорится в сообщении Министерства индустрии и инфраструктурного развития. 

Ранее стало известно, что казахстанцы смогут летать из Алматы в Самарканд прямым рейсом.

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