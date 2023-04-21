Изменятся правила учетной регистрации коллекторских агентств

Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК разработаны поправки в "Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств", сообщает Zakon.kz.

Из Правил исключат требования по представлению документов на бумажном носителе при учетной регистрации коллекторского агентства.

Напомним, Законом РК от 14 июля 2022 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования" внесены изменения в Закон РК "О коллекторской деятельности", которыми устранена возможность подачи бумажных документов при учетной регистрации коллекторского агентства.

Таким образом, предложенными поправками Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств приводятся в соответствие с действующим законодательством.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 мая 2023 года.