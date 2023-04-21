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На курорте Бурабай презентуют новые площадки для барбекю

На курорте Бурабай презентуют новые площадки для барбекю Фото: Рамиль Дусумов
Отдельную плату за барбекю зоны отдыхающие нацпарка платить не будут, так как данный проект нацелен обезопасить курортную зону от возгораний и сохранить чистоту природы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Акмолинской области.

Заместитель руководителя Управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Андрей Подгурский напомнил, что на территории национального парка нельзя разводить костры, готовить шашлыки.

"Тем не менее мы видим, что среди гостей региона, туристов, отдыхающих такой вид отдыха пользуется спросом. Такие площадки для барбекю, созданные с учетом требований пожарной безопасности, будут установлены в основном на пляжах озер Малое и Большое Чебачье", – отметил он на брифинге, организованном РСК.

В ходе брифинга спикер сообщил, что область готова к предстоящему летнему сезону. В регионе функционирует более 600 предприятий сферы туризма. Общий турпоток, количество обслуженных посетителей в области составило 1,2 млн человек. Ожидается, что при набранном темпе роста к 2025 году этот показатель достигнет более 1,6 млн посещений.

Сообщается, что в связи с этим улучшается и инфраструктура – на строительство транспортной инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны в текущем году выделено 4,5 млрд тенге. Не остается в стороне и санитарная безопасность. Бюджет, выделенный в 2023 году на благоустройство и санитарную очистку курорта Бурабай, увеличился почти в три раза.

Спикер отдельно остановился на государственной поддержке туризма.

"Отдельно хочу остановиться на мерах государственной поддержки отрасли туризма. Как вы знаете, в прошлом году государством впервые приняты меры, которые предусматривают инвестиционные преференции бизнесменам, строящим объекты на приоритетных туристских территориях. Данными мерами уже воспользовались наши предприниматели".Андрей Подгурский

По его словам, в рамках господдержки туристского бизнеса в 2023 году 10 субъектам бизнеса (3 туристических объекта, 3 объекта придорожного сервиса, 4 туристских автобуса) комиссией при акимате Акмолинской области одобрены заявки.

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