Cколько стоят социально-значимые продукты в Казахстане

Фото: Zakon.kz

За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1%. В годовом выражении рост цен на продукты составил 11,2%, следует из отчета Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

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