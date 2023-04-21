Cколько стоят социально-значимые продукты в Казахстане
Фото: Zakon.kz
За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1%. В годовом выражении рост цен на продукты составил 11,2%, следует из отчета Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.
Цены немного подросли на хлеб, молоко, кефир, творог, рис, лук, капусту, масло, мясо, яйца.
Фото: stat.gov.kz
Средняя цена на некоторые товары на 18 апреля:
- подсолнечное масло – 873 тенге/л;
- рожки – 315 тенге/кг;
- рис – 404 тг/кг.
Мониторинг цен проводится еженедельно. Для сбора информации выбираются гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны в разных частях страны.
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