Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Cколько стоят социально-значимые продукты в Казахстане

яйца, тенге, цены Фото: Zakon.kz
За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1%. В годовом выражении рост цен на продукты составил 11,2%, следует из отчета Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.

Цены немного подросли на хлеб, молоко, кефир, творог, рис, лук, капусту, масло, мясо, яйца.

цены, базар, еда

Фото: stat.gov.kz

Средняя цена на некоторые товары на 18 апреля:

  • подсолнечное масло – 873 тенге/л;
  • рожки – 315 тенге/кг;
  • рис – 404 тг/кг. 

Мониторинг цен проводится еженедельно. Для сбора информации выбираются гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны в разных частях страны.

Дорогое удовольствие: на чем экономят казахстанцы из-за роста цен. 

Читайте также

Новый маслихат одобрил уточнение бюджета Алматы на 265 млрд тенге: куда пойдут деньги

Ерлан Карин провел заседание по противодействию теневой экономике

В Алматы продавцов и импортеров обучили работе в системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров

Ирина Лукичева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Неудачный запуск Starship Илон Маск назвал "захватывающим"
Неудачный запуск Starship Илон Маск назвал "захватывающим"
Назван самый высокий человек Казахстана
Назван самый высокий человек Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления