Как решить проблемы аудиторского рынка, рассказали эксперты

Не все участники аудиторского рынка приняли изменения, которые коснулись этой сферы за последние годы. Об этих изменениях и некоторых проблемах рынка рассказали эксперты, сообщает Zakon.kz.

Одним из главных изменений для аудиторского рынка за последние несколько лет стало создание Профессионального совета по аудиторской деятельности (ПСАД). Совет начал работу еще в 2021 году, но и на сегодняшний день к нему присоединились не все участники отрасли. О некоторых причинах этого рассказали представители аудиторского сообщества, выступая на пресс-конференции "Проблемы и тенденции развития аудита в Казахстане".

Перенасыщение рынка

Участники отмечали, что существенная проблема аудиторского рынка заключается в появлении большого количества аудиторов, многие из которых не обладают необходимой квалификацией.

Член Совета Палаты аудиторов РК Елена Гребенщикова рассказала, что до определенного момента на аудиторском рынке работали две квалификационные комиссии: при Палате аудиторов и квалификационная комиссия Коллегии аудиторов.

"Года два назад общественных аудиторских организаций стало семь и, соответственно, появилось семь квалификационных комиссий. За этот период времени было выпущено 1300 аудиторов. Больше, чем за 25 лет присутствия аудита как профессии в Республике Казахстан. Очевидно, нас эта ситуация не могла не беспокоить", – отметила Елена Гребенщикова.

Президент Палаты аудиторов РК Искандер Абсалямов также отметил, что с начала принятия закона "Об аудиторской деятельности РК", который был принят еще 1998 году, не было выпущено столько аудиторов, сколько за последние пару лет.

"Мне кажется, сам по себе вопрос количественного и всеобщего получения квалификационных свидетельств наводит на размышления об их качестве. Более того, мы знаем, что участились случаи, когда при некачественном принятии и выдаче заключений, и на основе таких некачественных аудиторских заключений многие руководители юридических компаний или юрлиц привлекаются к ответственности, вплоть до уголовной", – отметил Искандер Абсалямов.

Специалист считает, что в ситуации, когда за короткий срок рынок принимает более 1300 аудиторов, дальнейшее наращивание этой базы может привести к негативным последствиям.

Заключения – злоключения

Член Палаты профессиональных юридических консультантов Николай Субач рассказал, что в аудиторском сообществе создание единого органа обсуждалось давно, и этот вопрос не был секретом для всех аудиторов, так как все в равной мере принимали участие в создании ПСАД.

Изначально при создании ПСАД предполагалось, что в совет войдут все общественные аудиторские организации. Однако до сих пор в совет входят только два профсообщества из семи.

Спикер обозначил, что одной из исключительных компетенций правления ПСАД стала возможность рассмотрения обращений в отношении профессиональных аудиторских организаций и аудиторов. В том числе, проводить анализ допускаемых аудиторами злоупотреблений.

Он рассказал, что советом уже рассматриваются подобные обращения. Первая жалоба поступила в Комитет РОА (рассмотрения обращений и апелляций. – Прим. ред.) в июне 2022 года. До сегодняшнего дня в комитет поступило 18 жалоб на аудиторов, из них 12 рассмотрено и 6 находится в работе.

"Все данные жалобы затрагивают качество аудиторских отчетов. И, как правило, такие жалобы подают аудиторы, которые защищают обвиняемую сторону в уголовных процессах", – пояснил Николай Субач.

Повышение квалификации

На сегодняшний день в рамках ПСАД создана единая квалификационная комиссия для всех кандидатов в аудиторы, которые претендуют на получение квалификационного свидетельства аудитора.

Как сообщили представители аудиторского сообщества, с 30 июня 2023 года на базе квалификационной комиссии ПСАД начнется первая экзаменационная сессия на получение квалификационного свидетельства аудитора.

"Задача нашей комиссии – повысить уровень доверия к аудиторской профессии. Чем выше будет квалификация, тем лучше и качественней будет проводиться аудит, и тем больше доверия будет у общества к аудиторским заключениям", – говорит председатель квалификационной комиссии ПСАД Елена Гребенщикова.

Она подчеркнула, что чем быстрее все представители аудиторского сообщества Казахстана осознают неизбежность перемен на рынке и подключатся к работе совета, тем быстрее рынок пройдет период изменений и начнет "планово и спокойно работать".

Право на соблюдение обязанностей

Председатель исполнительного коллегиального органа ПСАД Арыстан Акан отметил, что согласно закону делегирование членов профорганизаций в ПСАД является правом, а не обязанностью.

"Силком никто никого не затолкнет. Аудиторов никто не хочет сделать послушными, аудиторов призывают быть законопослушными. Исполнять свои обязанности, прописанные по закону, и работать, как того требуют международные стандарты. В целом, касательно той деятельности, которая сейчас проводится, скажем так, более 80% аудиторского рынка так или иначе уже участвуют в работе профсовета", – пояснил Арыстан Акан.

Он добавил, что нередко на рынок приходят непрофессионалы или дилетанты, в частности, это видно по жалобам. Причина этого, по его мнению, в низком уровне грамотности.

В числе ошибок эксперт отметил случаи, когда аудитор делает выводы юридического свойства и дает квалификацию составам преступлений. Бывает, что такие специалисты описывают объективную сторону состава преступлений и прочее.

К слову, переаттестация тех самых 1300 аудиторов, которые получили свидетельства за последние годы, не требуется, во всяком случае, в законе этого нет. Также не предусмотрен и отзыв квалификационных свидетельств.

В заключение напомним, что ПСАД – некоммерческая организация, которая работает с октября 2021 года. Она создана в соответствии с проведенной реформой аудита Казахстана в 2020 году, по результатам которой были приняты изменения и дополнения в Закон РК "Об аудиторской деятельности". Создание совета вызвало много споров, которые не утихли и по сегодняшний день.

Еще одно мнение

Многие профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов Казахстана объединились в Альянс для того, чтобы противодействовать попыткам монополизации их сферы. В настоящее время в него входит 26 организаций бухгалтеров и аудиторов.

"Альянс объединяет 28 770 физических лиц, являющихся бухгалтерами и аудиторам, членами профессиональных аудиторских организаций и организаций бухгалтеров, 347 юридических лиц, являющихся аудиторскими и бухгалтерскими организациями. Организациями по профессиональной сертификации бухгалтеров, входящих в состав Альянса сертифицировано 12 700 профессиональных бухгалтеров Казахстана. Основная цель Альянса – объединение профессиональных организаций для борьбы с монополизацией рынка. Мы ратуем за то, чтобы ликвидировать профсовет. За время своего существования он показал бездействие", – считает директор ТОО "Центральный дом бухгалтера Профи" Альмира Шарафутдинова.

В Альянсе напомнили, что в Казахстане в 2021 году вышел закон об аудиторской деятельности и права по контролю качества и аттестации аудиторов были переданы профсовету, созданному при министерстве финансов.





"С момента вступления в силу поправок в закон не выпущено ни одного нового аудитора в Казахстане за почти уже два года. Не афишируется работа профсовета по контролю качества. По сути в аудите произошел откат на позиции 2005-2006 года, когда в аудите происходил застой, как раз по причине существования монопольной организации", – высказал свое мнение заместитель председателя правления ПАО "Коллегия аудиторов" Данияр Нурсеитов.

По его словам, Альянс уже обратился в совет по барьерам при Агентстве по защите и развитию конкуренции, в другие государственный органы и НПП "Атамекен" для защиты прав и перехода аудиторской деятельности на саморегулирование.