В двух районах Алматы частично отключили воду из-за аварии

21 апреля в связи с аварийной ситуацией на сетях холодного водоснабжения временно ограничена подача воды в часть жилых массивов Жетысуского и Турксибского районов Алматы, сообщает Zakon.kz.

Также с 16:00 для выполнения аварийных работ будут временно перекрыты для проезда автотранспорта две полосы проезжей части пр. Рыскулова в районе пересечения с ул. Герцена в западную сторону движения.



"Временно ограничена подача воды в административные здания и домостроения, расположенные в контуре улиц: Суюнбая – Рыскулова – Шемякина – Хмельницкого, пр. Рыскулова – Парковая – Кулыншак – Баишева", – говорится в сообщении акимата.

Как отметили в акимате, водоснабжение планируется возобновить до 23:00.

Аварийными бригадами ГКП "Алматы Су" выполняются восстановительные работы на поврежденном магистральном водоводе Д=500 мм, проложенном по ул. Герцена.

Для ликвидации аварийной ситуации задействовано 12 единиц техники.





"Магистральный водопровод, проходящий по ул. Герцена, введен в эксплуатацию в 1962 году, и уровень физического износа трубопровода за более чем 60 лет функционирования в системе водоснабжения города достиг критического уровня", – рассказали в акимате.

Существующая инженерная инфраструктура города характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудования объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности).