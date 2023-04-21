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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Изменения в законодательстве за текущую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Президент подписал Социальный кодекс
  • Внесены изменения в конституционные законы по вопросам социального обеспечения
  • Усилена административная ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере. В частности, исключается возможность освобождения от адмответственности за примирением сторон
  • Внесены поправки в ряд законодательных актов РК по вопросам социального обеспечения
  • Президент подписал Конституционный закон и закон, вносящие поправки по вопросам административной реформы. Полномочия от Правительства передаются соответствующим уполномоченным органам
  • Переименован и упразднен ряд судов, а также назначены судьи
  • Обнародована Концепция развития сельских территорий РК до 2027 года
  • С 1 сентября 2023 года ученики 5-8 и 10 классов будут сдавать экзамен по казахскому языку
  • Расширен перечень существенно важных товаров, на вывоз которых могут вводиться запреты и количественные ограничения
  • АЗС будут обязаны поверять топливораздаточные колонки и контролировать точность раздачи топлива
  • Утверждены правила распределения дизеля сельхозпроизводителям во время весенне-полевых и уборочных работ

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