Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Президент подписал Социальный кодекс
- Внесены изменения в конституционные законы по вопросам социального обеспечения
- Усилена административная ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере. В частности, исключается возможность освобождения от адмответственности за примирением сторон
- Внесены поправки в ряд законодательных актов РК по вопросам социального обеспечения
- Президент подписал Конституционный закон и закон, вносящие поправки по вопросам административной реформы. Полномочия от Правительства передаются соответствующим уполномоченным органам
- Переименован и упразднен ряд судов, а также назначены судьи
- Обнародована Концепция развития сельских территорий РК до 2027 года
- С 1 сентября 2023 года ученики 5-8 и 10 классов будут сдавать экзамен по казахскому языку
- Расширен перечень существенно важных товаров, на вывоз которых могут вводиться запреты и количественные ограничения
- АЗС будут обязаны поверять топливораздаточные колонки и контролировать точность раздачи топлива
- Утверждены правила распределения дизеля сельхозпроизводителям во время весенне-полевых и уборочных работ
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