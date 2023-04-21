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Депутат раскритиковал предложение о повышении тарифов на тепло и свет

Депутат о повышении тарифов: Вы думали о кошельке населения Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Мажилиса Ерлан Саиров на заседании общественного совета "Самрук-Қазына" раскритиковал предложение о повышении тарифов на тепло и свет, заявив, что это может привести к социальному всплеску среди населения, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"В сфере энергетики Казахстана очень много проблем. Одна из них – это тарифы. Вы говорите, что нужно повысить тарифы на 25 и 46%. А вы думали о кошельке населения? У экономистов есть очень модное слово – диверсификация. Мне кажется, что здесь тоже нужно подумать. Если мы сразу пойдем на повышение тарифов, то мы будем иметь большой социальный всплеск в Казахстане", – сказал Ерлан Саиров представителям компании "Самрук-Энерго".

По его словам, тарифы нужно повышать с умом, без резкого роста, поскольку компания несет социальную ответственность перед жителями страны. 

"Мы понимаем, что тарифы нужно поднимать, но сделать это нужно с разумом. Всегда нужно преподносить альтернативу. Просто так говорить, давайте поднимем тарифы, нельзя. Люди, когда слышат о том, что мы хотим поднять тарифы, у них в головах уже начинается волна возмущений. Есть малоимущие, есть пенсионеры, что мы завтра им скажем?" – возмутился депутат.

Ранее "Самрук-Энерго" предложила повысить тарифы на электроэнергию в Алматы на 25%, а на Экибастузской ГРЭС-2 – на 46%.

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