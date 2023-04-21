Модернизация ГЭС и реконструкция котельных: какие поручения дал Смаилов в Абайской области

В ходе поездки в Абайскую область 21 апреля премьер-министр РК Алихан Смаилов проинспектировал работу Шульбинской гидроэлектростанции, сообщает Zakon.kz.

Шульбинская ГЭС мощностью 702 МВт расположена на реке Иртыш близ поселка Шульбинск. Она является третьей станцией в Иртышском каскаде ГЭС и самой крупной в Казахстане по установленной мощности. Станция предназначена для компенсационного регулирования стока реки Иртыш и аккумулирования стоков рек Ульба и Уба.

В настоящее время на ГЭС реализуется пилотный проект опережающей диагностики, позволяющий отслеживать состояние основного оборудования в режиме реального времени и выявлять неисправности на ранних стадиях. Проект призван сократить внеплановые простои и обеспечить безаварийность работы станции.

"Руководство станции должно приложить все усилия для обеспечения стабильной работы Шульбинской ГЭС и ее модернизации. Нужно стремиться получить максимум эффекта от реализации планов по увеличению мощности станции". Алихан Смаилов

Главе правительства были презентованы проекты в сфере энергетической и водной отрасли, включая строительство ТЭЦ-3, контррегулятора на реке Иртыш, что позволит повысить мощность Шульбинской ГЭС на 350 МВт, и новых подстанций.

Премьер-министр отметил, что модернизация инженерной инфраструктуры имеет ключевое значение в свете динамичного развития региона.

"Будут появляться новые социальные объекты и предприятия, различные инвестиционные проекты. Потребление энергии будет только расти. Поэтому все энергоисточники и сети мы должны привести в надлежащее состояние, чтобы быть готовыми поддерживать растущую экономику энергией". Алихан Смаилов

Также он ознакомился с работой и ходом реконструкции котельной "Габбасова" в Семее.



Котельная "Габбасова" расположена в центральной части Семея. В зимний сезон она отапливает 66 многоэтажных и 138 частных жилых домов, 39 бюджетных организаций, 10 социальных и 140 коммерческих объектов. В настоящее время здесь ведется реконструкция, которую планируется завершить до начала нового отопительного сезона.

Премьер-министр отметил, что для решения вопросов теплоснабжения города в Комплексный план развития области были включены 11 проектов по реконструкции теплоисточников. В частности, модернизация котельных "Габбасова" и "Центр" позволит улучшить тепловой режим, повысить качество и надежность предоставляемых населению услуг, экологическое состояние города и снизить уровень теплопотерь.

"Семей активно развивается, население растет, строятся новые объекты и жилье. В результате из года в год растет нагрузка на городские теплоисточники. В текущем году на реконструкцию котельных "Габбасова" и "Центр" из бюджета выделен 1 млрд тенге, на теплосети – 3,5 млрд тенге. Акимату необходимо обеспечить качественное проведение всех работ до начала следующего отопительного сезона". Алихан Смаилов

Он добавил, что на сегодня прорабатывается строительство ТЭЦ-3 и обозначил важность завершения подготовки ТЭО в текущем году для дальнейшего рассмотрения вопроса о финансировании проекта.

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