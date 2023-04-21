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В Шымкентском зоопарке похвастались пополнением коллекции редкого вида лошадей

животные Фото: unsplash
В зоопарк Шымкента 26 марта родился жеребенок лошади Пржевальского. Малышку назвали Агата, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что жеребенок и его мама чувствуют себя хорошо.

"Малышка растет с отменным аппетитом. На сегодняшний день это самый редкий вид диких азиатских лошадей, которые живут на земле с доисторических времен, сохранением и размножением которых занимаются заповедники и зоопарки", – говорится в сообщении в Instagram.


Ранее сообщалось, что житель поселка Сарыбастау пас скот и увидел ослабленного снежного барса. У него были нарушены двигательные функции задних лап. Краснокнижное животное было передано в Алматинский зоопарк.

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