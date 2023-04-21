891 тыс. га земли возвращено государству с начала года

С начала этого года территориальными подразделениями комитета Управления земельными ресурсами МСХ по РК зарегистрировано 381 внеплановая проверка в отношении землепользователей на площади 486 тыс. га, сообщает Zakon.kz.

По результатам проверок внесено 152 предписаний на площади в 304,7 тыс. га.

"Вместе с тем государству в этом году уже возвращено 891,7 тыс. га простаивающих сельхозугодий. Кроме того, в отношении акиматов проведено 65 проверок, было выявлено 117 незаконных решений о предоставлении земельных участков сельхозназначения. В адрес местных исполнительных органов выдано 54 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства", – рассказали в пресс-службе МСХ РК.

Отмечается, что из 10 млн га подлежащих возврату в течение 2 лет, в госсобственность перешло уже в общей сложности 6,3 млн га. При этом отмечаем, что возвращенные государству сельхозземли будут поставлены в резерв районов для последующего оптимального обеспечения жителей общественными пастбищами. Вышеуказанные земельные участки будут выставлены на конкурс только после полного обеспечения населения землями общего пользования.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Акмолинской области 86 119 га земли возвращено государству.