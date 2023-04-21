Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

891 тыс. га земли возвращено государству с начала года

изъятие Фото: пресс-служба МСХ РК
С начала этого года территориальными подразделениями комитета Управления земельными ресурсами МСХ по РК зарегистрировано 381 внеплановая проверка в отношении землепользователей на площади 486 тыс. га, сообщает Zakon.kz.

По результатам проверок внесено 152 предписаний на площади в 304,7 тыс. га.

"Вместе с тем государству в этом году уже возвращено 891,7 тыс. га простаивающих сельхозугодий. Кроме того, в отношении акиматов проведено 65 проверок, было выявлено 117 незаконных решений о предоставлении земельных участков сельхозназначения. В адрес местных исполнительных органов выдано 54 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства", – рассказали в пресс-службе МСХ РК.

Отмечается, что из 10 млн га подлежащих возврату в течение 2 лет, в госсобственность перешло уже в общей сложности 6,3 млн га. При этом отмечаем, что возвращенные государству сельхозземли будут поставлены в резерв районов для последующего оптимального обеспечения жителей общественными пастбищами. Вышеуказанные земельные участки будут выставлены на конкурс только после полного обеспечения населения землями общего пользования.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Акмолинской области 86 119 га земли возвращено государству.

Читайте также

Нуржан Нуржигитов: Нужно заниматься не отписками, а конкретным решением проблем бизнеса

Футбольный клуб "Елимай" получил нового главного спонсора

Заморозки, гроза и туман ожидаются в субботу в девяти областях Казахстана

Елена Беляева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Назван самый высокий человек Казахстана
Назван самый высокий человек Казахстана
КНБ: Иностранец готовил теракт в южном регионе Казахстана
КНБ: Иностранец готовил теракт в южном регионе Казахстана
утверждены правила назначения соцвыплат по беременности и родам, ходу за ребенком
В Казахстане утвердили правила назначения выплат по беременности и родам и уходом за ребенком до 1,5 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления