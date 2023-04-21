Правила удаления затонувшего имущества вступили в силу в Казахстане

Фото: pixabay

В Казахстане 21 апреля вступили в силу правила удаления затонувшего имущества, утвержденные приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК №217 от 5 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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