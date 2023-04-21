Правила удаления затонувшего имущества вступили в силу в Казахстане
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В Казахстане 21 апреля вступили в силу правила удаления затонувшего имущества, утвержденные приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК №217 от 5 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Правила были разработаны для безопасности мореплавания "путем установления порядка удаления затонувшего имущества его собственником либо Морской администрацией портов РК".
Порядок удаления затонувшего имущества включает в себя:
- определение опасности,
- информирование уполномоченного органа государства регистрации судна и собственника затонувшего судна,
- разработку документации по удалению затонувшего имущества,
- установление срока удаления затонувшего имущества.
"Документация по удалению затонувшего имущества содержит описание способа и средств удаления затонувшего имущества, последовательность действий и требования к безопасности их проведения". Пресс-служба МИИР РК
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