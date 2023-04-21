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Законодательство РК

Правила удаления затонувшего имущества вступили в силу в Казахстане

старый корабль Фото: pixabay
В Казахстане 21 апреля вступили в силу правила удаления затонувшего имущества, утвержденные приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК №217 от 5 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Правила были разработаны для безопасности мореплавания "путем установления порядка удаления затонувшего имущества его собственником либо Морской администрацией портов РК".

Порядок удаления затонувшего имущества включает в себя:

  • определение опасности,
  • информирование уполномоченного органа государства регистрации судна и собственника затонувшего судна,
  • разработку документации по удалению затонувшего имущества,
  •  установление срока удаления затонувшего имущества.
"Документация по удалению затонувшего имущества содержит описание способа и средств удаления затонувшего имущества, последовательность действий и требования к безопасности их проведения". Пресс-служба МИИР РК

Ранее сообщалось, что казахстанское озеро Балхаш сняли на видео из иллюминатора космического корабля.

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