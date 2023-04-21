Главы государств поздравили Токаева с праздником Ораза айт

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт, сообщает Zakon.kz.

Телеграммы поздравления в адрес президента Казахстана по случаю праздника Ораза айт

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пожелал Главе государства долголетия, крепкого здоровья и больших достижений в ответственной работе, а дружественному народу Казахстана – дальнейшего развития, мира и процветания.



"Мне весьма приятно поздравить Bac, Ваше Превосходительство, и весь народ Казахстана с добродетельным и благословенным для мусульман священным праздником Рамазан хайит и направить свои искренние и добрые пожелания. С удовлетворением хочу отметить, что благодаря нашей твердой политической воле и совместным усилиям все более крепнут и углубляются дружественные и добрососедские связи между нашими странами", – отмечается в телеграмме узбекского лидера.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем поздравительном послании высказал уверенность в том, что праздник Ораза айт принесет нашим братским народам согласие и благополучие.

"Убежден, что многогранные отношения между Кыргызстаном и Казахстаном, основанные на общих духовных ценностях и дружбе, а также стратегическом партнерстве, будут и впредь последовательно развиваться нашими совместными усилиями", – написал Садыр Жапаров.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу Казахстана – мира, стабильности, устойчивого прогресса и процветания.

"Уверен, что дружеские отношения и многогранное взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами на основании незыблемых традиций этого благодатного праздника и совместными созидательными усилиями сторон и впредь будут расширяться в соответствии с коренными интересами наших народов, достигая нового качественного и содержательного уровня", – отметил лидер Таджикистана.

В своем поздравительном послании Президент Азербайджана Ильхам Алиев дает высокую оценку поступательного развития азербайджанско-казахских межгосударственных связей и сотрудничества.

"Мы полны решимостью и впредь успешно продолжать наши совместные усилия на пути углубления союзнических отношений с Казахстаном, который является нашей братской страной и надежным партнером. С большим удовольствием вспоминаю мой недавний визит в Вашу прекрасную страну. В этот знаменательный праздник желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности, братскому народу Казахстана – постоянного мира и благополучия", – говорится в телеграмме.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также направил свои поздравления и наилучшие пожелания Главе нашего государства и народу Казахстана.

"Глубоко верю, что этот светлый праздник, символизируя торжество добра, благородства и милосердия, опираясь на высокие духовные ценности Ислама, будет способствовать укреплению взаимопонимания, солидарности и мира во всей мусульманской умме", – написал президент Туркменистана.

Главу государства также поздравили Король Иордании Абдалла II, Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, Эмир Кувейта Шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер Ас-Сабах, Султан Омана Хайсам бен Тарик, Президент Государства Палестина Махмуд Аббас, Наследный принц Кувейта Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах, Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Письма и телеграммы в адрес Главы государства продолжают поступать.

Ранее Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт.