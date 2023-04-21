Второй раз подряд Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью

Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь согласились на ничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону в Астане, сообщает Zakon.kz.

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Партия продолжалась почти шесть часов и завершилась на 82-м ходу. Это вторая подряд и четвертая ничья в поединке.

Непомнящий сохранил преимущество над Лижэнем – 5-4.

22 апреля у гроссмейстеров выходной. 10 партия состоится 23 апреля, россиянин будет играть черными.

Призовой фонд матча составляет 2 млн долларов. Победитель получит 60% от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.