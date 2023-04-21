В Сицилии произошло ощутимое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в пятницу днем на востоке Сицилии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), подземные толчки ощутили обитатели провинции Катанья и окружающих ее городов.

Местные жители, как пишет газета la Repubblica, с первыми колебаниями почвы покинули дома. В крупном городе Катанья несколько торговых центров эвакуированы в целях предосторожности. Также рабочие места покинули сотрудники промзоны города. Но вскоре работа была возобновлена.

Отмечается, что в службу спасения пока никто не обращался и данных о повреждениях не поступало.

Ранее сообщалось, что в Алматы установят таблички по точкам сбора людей при землетрясении.