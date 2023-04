В США на оживленном мосту важной трассы загорелся бензовоз

Согласно информации местной полиции, мост является крупнейшим сооружением в штате и частью главного на восточном побережье шоссе.

Уточняется, что огнем охвачены здания под мостом, есть пострадавшие, но полиция не уточняет их количество.

Очевидцы публикуют фотографии и видео с места ЧП.

Tragic accident today on Gold Star Bridge. Please avoid the area.



I will have more details to follow. pic.twitter.com/LPbnk15sBI