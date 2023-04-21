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В США на оживленном мосту важной трассы загорелся бензовоз

бензовоз Фото: скриншот видео
В американском штате Коннектикут на важной трассе, соединяющей север и юг США, загорелся бензовоз, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации местной полиции, мост является крупнейшим сооружением в штате и частью главного на восточном побережье шоссе.

"Бензовоз опрокинулся и загорелся на мосту Голд Стар, мост закрыт", - указывает полиция в Twitter.

Уточняется, что огнем охвачены здания под мостом, есть пострадавшие, но полиция не уточняет их количество.

Очевидцы публикуют фотографии и видео с места ЧП.

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Елена Беляева
США
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