Столичная школьница обыграла четырехкратную чемпионку мира по шахматам

Ученица 11 класса из Астаны в матче между женскими сборными Казахстана и мира обыграла четырехкратную чемпионку мира, китаянку Хоу Ифань, сообщает Zakon.kz.

Меруерт Камалиденова, обыгравшая чемпионку мира, учится в школе-лицее №54 имени А. Сейдимбека.



Также Меруерт – двукратная чемпионка Казахстана по шахматам среди женщин, неоднократный победитель чемпионата страны среди девушек, бронзовый призер чемпионата мира среди девушек до 20 лет и чемпионка мира по шахматам среди девушек-подростков, международный мастер среди женщин.

Она с 6 лет участвовала в городских, республиканских и международных соревнованиях по шахматам, где становилась победителем. Помимо шахмат, она занимается боевыми искусствами, рукопашным боем и дзюдо.

Также из мира шахмат. Двукратная чемпионка мира по блицу, гроссмейстер Бибисара Асаубаева, стала первым шахматистом в республике, которая получила звание заслуженного мастера спорта Республики Казахстан.

