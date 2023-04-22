Столичная школьница обыграла четырехкратную чемпионку мира по шахматам
Меруерт
Камалиденова, обыгравшая чемпионку мира, учится в школе-лицее №54 имени А. Сейдимбека.
Также Меруерт – двукратная чемпионка Казахстана по шахматам среди женщин, неоднократный победитель чемпионата страны среди девушек, бронзовый призер чемпионата мира среди девушек до 20 лет и чемпионка мира по шахматам среди девушек-подростков, международный мастер среди женщин.
Она с 6 лет участвовала в городских, республиканских и международных соревнованиях по шахматам, где становилась победителем. Помимо шахмат, она занимается боевыми искусствами, рукопашным боем и дзюдо.
Также из мира шахмат. Двукратная чемпионка мира по блицу, гроссмейстер Бибисара Асаубаева, стала первым шахматистом в республике, которая получила звание заслуженного мастера спорта Республики Казахстан.