Сотрудники ТОО "МАЭК" опровергли данные, распространяемые в видеообращениях Токаеву

Работники одного из крупнейших подразделений "МАЭК" заявили, что распространяемая информация, которой делятся участники обращений, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

В сообщении сотрудников говорится, что в видеообращениях допускается непроверенная и недостоверная информация, касающаяся выполнения ремонтных работ, а также затрагивающая профессиональные качества работников ремонтного завода.

"Рабочие предприятия делают все возможное для обеспечения стабильной работы комбината. Не секрет, что из-за изношенности действующего оборудования случаются аварийные ситуации, которые в максимально короткие сроки ликвидируются". пресс-служба ТОО "МАЭК"

Отмечается, что администрация комбината совместно с акиматом области делают все возможное для финансирования и поддержки работы комбината.

"Недостоверная информация распространяемая в социальных сетях создает нервозную обстановку, что негативно сказывается на работе энергокомплекса". заместитель главного инженера ремонтного завода ТОО "МАЭК" Калижан Кабдулов

Участники видеообращения отметили, что руководство ТОО "МАЭК" систематически проводят встречи с участием представителей профсоюзов и работников, на которых обсуждают вопросы улучшения условий и охраны труда.

По итогам встреч были решены вопросы в сторону улучшения:

с 1 февраля 2023 года повышены оклады на 35% низкооплачиваемым работникам, в количестве 540 человек;

увеличен размер единовременной материальной помощи в случае смерти работника до 100 МРП, а членов семьи работника до 30 МРП;

введена выплата единовременной помощи в размере 30 МРП при первичном заключении бракосочетания;

увеличен размер премии ко дню Энергетика до 50 МРП;

введена выплата премии в размере 25 МРП ко Дню Республики Казахстан.

Для рассмотрения и решения проблемных и общественно-значимых вопросов работников на энергокомбинате также создали Общественный совет, заседание которого проводится ежемесячно. Руководство предприятия осуществляется еженедельный прием граждан и работников. Открыт Telegram-чат, где работники могут выразить и выражают свое мнение, задают вопросы и вносят свои предложения.

На сегодняшний день в ТОО "МАЭК" трудятся 3627 человек. Персонал имеет достаточный уровень квалификации и знаний, позволяющий надежно и безаварийно производить необходимый ремонт производственного оборудования объектов комбината.

Работники коллектива отметили что предприятие, являющееся одним из источников жизнеобеспечения региона должно работать бесперебойно, а морально-психологический климат в коллективе – стабильным.

На сегодняшний день на "МАЭК" ведут свою деятельность ОО "Локальный профсоюз "МАЭК-Казатомпром" и Первичная профсоюзная организация "Yntymaq", часть участников которой и стала авторами нескольких видеообращений.

Средняя заработная плата рабочих в МАЭК – 271 000 тенге. В марте 2022 года повысили заработную плату производственного персонала на 30% (за исключением руководителей и работников комбинатоуправления), а также решили вопрос с выплатой оздоровительных пособий в размере одного должностного оклада и премий на государственные и профессиональные праздники в размере от 10 и 25 МРП.



