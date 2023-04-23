Судан закрыл воздушное пространство до 30 апреля

Управление гражданской авиации Судана распорядилось продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 30 апреля, передает Zakon.kz.

Об этом 22 апреля сообщил международный аэропорт Хартума.

Управление гражданской авиации направило летному составу извещение NOTAM, продлевающее закрытие воздушного пространства Судана для всех самолетов до 30 апреля. Вооруженные силы Судана предупреждают, что любое нарушение воздушного пространства будет иметь последствия", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице аэропорта в Facebook.

В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.

Ранее сообщалось о 56 погибших и 595 раненых.

