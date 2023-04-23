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Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию

Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию Фото: скриншот видео
23 апреля в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса, где в главном бою вечера в седьмом раунде Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию, сообщает Zakon.kz.

В Лас-Вегасе (США) 23 апреля состоялся вечер бокса, где главным событием стало противостояние между двумя популярными американскими нокаутерами – Джервонтой Дэвисом (28-0, 26 КО) и Райаном Гарсией (23-0, 19 КО) в договорном весе.

Также на шоу состоялся бой между чемпионом WBA World в суперсреднем весе кубинцем Давидом Моррелем (8-0, 7 КО) и олимпийским призером из Бразилии Ямагучи Фалькао (24-1-1, 10 КО). Моррель сперва уронил Фалькао, а затем срубил правым хуком.

Но главный интерес зрителей был прикован к бою между Дэвисом и Гарсией. Результат этого боя таков: Джервонта Дэвис победил Райана Гарсию  нокаутом в 7-м раунде после удара в корпус.

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