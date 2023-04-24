Травматолог назвал первые симптомы неизлечимой болезни из-за сидячего образа жизни

Из-за сидячего образа жизни и неадекватных физических нагрузок у человека может появиться межпозвоночная грыжа, предупреждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Травматолог-ортопед Лев Дунаев в интервью Lenta.ru назвал первые симптомы этой трудноизлечимой болезни.

По словам медика, частая боль в пояснице может свидетельствовать о разрушении структуры позвоночника. Отрицательно на него влияют неправильные занятия спортом или низкая физическая активность, постоянное пребывание в положении сидя, нарушение осанки, подъем тяжестей. При таком образе жизни развивается остеохондроз или межпозвоночная грыжа.

Износ и изменение структуры межпозвоночного диска могут привести к его выпячиванию за пределы позвоночного столба. Если конструкция остается целой, то это называется протрузией. Однако если нарушается целостность внешней оболочки диска и его ядро выходит в позвоночный канал, возникает грыжа. Лев Дунаев объяснил принцип развития этой болезни.

"Для грыжи характерна острая боль. Из-за отека и воспаления в области грыжи увеличивается давление на корешок, возникают прострелы в другие части тела и органы, функции которых нарушаются при длительном течении патологии. Возможно онемение участков кожи, куда пострадавший корешок передает нервные импульсы. Например, грыжа в пояснице приводит к онемению пятки". Травматолог-ортопед Лев Дунаев

Специалист также напомнил, что избавиться от грыжи сложно, часто требуется операционное вмешательство. Чтобы диагностировать изменения межпозвонковых дисков на раннем этапе, нужно регулярно посещать травматолога-ортопеда. Кроме того, нужно проводить профилактику протрузий и грыж - держать осанку, умеренно заниматься спортом, использовать бандаж при подъеме тяжестей, спать на ортопедической подушке и матрасе, сбалансированно питаться и контролировать вес.

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