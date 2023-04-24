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Уголовное дело завели на школьниц за избиение сверстницы в Узбекистане

Уголовное дело завели на школьниц за избиение сверстницы в Узбекистане Фото: pixabay
Двух школьниц подозревают в избиении 14-летней девочки, кадры самосуда попали на видео, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ташкентской полиции, инцидент произошел 13 апреля. В одном из недостроенных зданий микрорайона столицы Узбекистана две школьницы 15 и 16 лет избили сверстницу.

На кадрах видео заметны и другие ученицы в школьной форме, которые наблюдают за процессом расправы.

В управлении образования Ташкента отметили, что все участницы происшествия — учащиеся одной из школ города. Родителей уже оповестили и провели с ними беседу.

В полиции же завели уголовное дело в отношении двух избивавших подростков. Им инкриминируют "Хулиганство".

4 апреля 2023 года в социальных сетях появилось видео с жестоким избиением девочки-подростка другими ее сверстницами. Выяснилось, что это произошло более месяца назад в одном из торговых центров Усть-Каменогорска. Факт избиения был зарегистрирован, проводилось досудебное расследование.

В полиции завели уголовное дело по статье «Хулиганство» (статья 293 УК РК). Наказание по статье предусматривает наказание – ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.

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