Топ-5 эффективных упражнений в зале для похудения

Тренер Джош Йорк назвал пять лучших упражнений для занятия в фитнес-зале в целях похудения, сообщает Zakon.kz.

Слова генерального директора фитнес-зала и опытного тренера Джоша Йорка приводит портал Eat This, Not That. По словам опытного спортсмена, есть пять самых эффективных упражнений, которые стоит выполнять в фитнес-зале чтобы похудеть.

"Любые упражнения полезны, главное двигаться. Упражнения улучшат ваше телосложение и общий уровень физической подготовки. Сочетание кардио и силовых нагрузок отлично подходит для любой тренировки. Кардио повышает частоту сердечных сокращений и помогает вам сжигать калории, а силовые тренировки могут помочь вам нарастить мышечную массу, которая улучшит ваш метаболизм и стать сильнее". Тренер Йорк

Приседания

Правильные приседания — одно из ключевых упражнений. Важно выполнять их корректно, отмечает тренер.

Поставьте ноги на ширину плеч или на ширину бедер. Затем согните колени и отведите бедра назад, когда опускаетесь в присед, пока бедра не окажутся параллельны земле (или ниже). Оттолкнитесь обеими ногами, чтобы вернуться в исходное положение. Убедитесь, что вы не блокируете ноги, когда стоите.

"Приседания задействуют множество крупных мышц нижней части тела, поэтому они отлично подходят для повышения частоты сердечных сокращений и наращивания мышечной массы, помогая вам похудеть". Тренер Джош Йорк

Гантели в руках

Сгибание рук с гантелями начинается с того, что вы ставите ноги на ширину бедер. Держите гантель обеими руками, используя супинированный хват. Сохраняйте расслабленными плечи и активизируйте кор. Следите за тем, чтобы ваши локти не отклонялись от боков, когда вы поднимаете один из гантель к плечу. Постепенно верните гантель в исходное положение, прежде чем повторить движение с другой стороны. Вы также можете выполнять это упражнение, одновременно подтягивая обе гантели к плечам.

Тяга

Тяга гантелей — одно из эффективных упражнений. В зале можно выполнять тягу сидя, тягу в наклоне, тягу с гантелями или тягу с набивным мячом. Главное — выполнять упражнение правильно.

"Поставьте на тренировочную скамью правую руку и правое колено. Левую руку с гантелью вытяните вдоль тела, на вдохе подтяните ее к корпусу, а затем опустите". Джош Йорк

Подъем на носки

Подъем на носки можно выполнять как без груза, так и с помощью гантелей или штанги.

Поставьте ноги на землю или на край прочной платформы или ступеньки. Держите гантели обеими руками по бокам тела. Активируйте корпус и постепенно отрывайте пятки от земли, пока не встанете на носки. Затем опуститесь обратно в исходное положение.

Планка

Не менее важное в списке лучших упражнений для похудения — планка. Это упражнение с собственным весом начинается с положения высокой планки/отжимания. Согните оба локтя так, чтобы ваши предплечья оказались на земле. Ваши локти должны быть под вашими плечами, а ваше тело должно быть прямым от головы до пальцев ног. Сохраняйте напряженный корпус и сосредоточьте взгляд на пространстве между руками, удерживая это положение.

Нутрициолог назвала главные продукты для нормализации гормонального фона. Терапевт, нутрициолог Анна Киреева рекомендовала обратить внимание на тыкву и тыквенные семечки из-за большого количества цинка в их составе.