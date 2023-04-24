Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Топ-5 эффективных упражнений в зале для похудения

Топ-5 эффективных упражнений в зале для похудения Фото: pixabay
Тренер Джош Йорк назвал пять лучших упражнений для занятия в фитнес-зале в целях похудения, сообщает Zakon.kz.

Слова генерального директора фитнес-зала и опытного тренера Джоша Йорка приводит портал Eat This, Not That. По словам опытного спортсмена, есть пять самых эффективных упражнений, которые стоит выполнять в фитнес-зале чтобы похудеть.

"Любые упражнения полезны, главное двигаться. Упражнения улучшат ваше телосложение и общий уровень физической подготовки. Сочетание кардио и силовых нагрузок отлично подходит для любой тренировки. Кардио повышает частоту сердечных сокращений и помогает вам сжигать калории, а силовые тренировки могут помочь вам нарастить мышечную массу, которая улучшит ваш метаболизм и стать сильнее". Тренер Йорк

Приседания

Правильные приседания — одно из ключевых упражнений. Важно выполнять их корректно, отмечает тренер.

Поставьте ноги на ширину плеч или на ширину бедер. Затем согните колени и отведите бедра назад, когда опускаетесь в присед, пока бедра не окажутся параллельны земле (или ниже). Оттолкнитесь обеими ногами, чтобы вернуться в исходное положение. Убедитесь, что вы не блокируете ноги, когда стоите.

"Приседания задействуют множество крупных мышц нижней части тела, поэтому они отлично подходят для повышения частоты сердечных сокращений и наращивания мышечной массы, помогая вам похудеть". Тренер Джош Йорк

Гантели в руках

Сгибание рук с гантелями начинается с того, что вы ставите ноги на ширину бедер. Держите гантель обеими руками, используя супинированный хват. Сохраняйте расслабленными плечи и активизируйте кор. Следите за тем, чтобы ваши локти не отклонялись от боков, когда вы поднимаете один из гантель к плечу. Постепенно верните гантель в исходное положение, прежде чем повторить движение с другой стороны. Вы также можете выполнять это упражнение, одновременно подтягивая обе гантели к плечам.

Тяга

Тяга гантелей — одно из эффективных упражнений. В зале можно выполнять тягу сидя, тягу в наклоне, тягу с гантелями или тягу с набивным мячом. Главное — выполнять упражнение правильно.

"Поставьте на тренировочную скамью правую руку и правое колено. Левую руку с гантелью вытяните вдоль тела, на вдохе подтяните ее к корпусу, а затем опустите". Джош Йорк

Подъем на носки

Подъем на носки можно выполнять как без груза, так и с помощью гантелей или штанги.

Поставьте ноги на землю или на край прочной платформы или ступеньки. Держите гантели обеими руками по бокам тела. Активируйте корпус и постепенно отрывайте пятки от земли, пока не встанете на носки. Затем опуститесь обратно в исходное положение.

Планка

Не менее важное в списке лучших упражнений для похудения — планка. Это упражнение с собственным весом начинается с положения высокой планки/отжимания. Согните оба локтя так, чтобы ваши предплечья оказались на земле. Ваши локти должны быть под вашими плечами, а ваше тело должно быть прямым от головы до пальцев ног. Сохраняйте напряженный корпус и сосредоточьте взгляд на пространстве между руками, удерживая это положение.

Нутрициолог назвала главные продукты для нормализации гормонального фона. Терапевт, нутрициолог Анна Киреева рекомендовала обратить внимание на тыкву и тыквенные семечки из-за большого количества цинка в их составе.

Читайте также

Травматолог назвал первые симптомы неизлечимой болезни из-за сидячего образа жизни

Нутрициолог назвала главные продукты для нормализации гормонального фона

Обновились суточные данные по COVID-19 в Казахстане

Мария Мельникова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла предотвратить теракт
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Гроза и сильный ветер ожидаются во многих регионах Казахстана
Гроза и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления